Ciclone Harry mareggiate e famiglie evacuate a Catania allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia Sardegna e Calabria | ancora maltempo e nubifragi

Il maltempo causato dal ciclone Harry prosegue sull’Italia, interessando soprattutto le regioni del Sud, tra Sicilia, Sardegna e Calabria. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da mareggiate e nubifragi, con alcune aree sotto allerta rossa. Sono state adottate misure di sicurezza come l’evacuazione di alcune famiglie e la chiusura delle scuole. La situazione rimane stabile ma critica, richiedendo attenzione e prudenza.

Il ciclone Harry porta una intensa fase di maltempo sull'Italia e flagella Isole e Sud: anche oggi, mercoledì 21 gennaio, è allerta meteo rossa e arancione su Sicilia, Sardegna e Calabria. Scuole chiuse in molti comuni, mareggiate e famiglie evacuate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse per maltempo: ancora nubifragi e temporali per il ciclone HarryUn’allerta meteo di livello rosso e arancione interessa Sicilia, Calabria e Sardegna a causa del passaggio del ciclone Harry.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, mareggiata raggiunge la strada a Santa Teresa di Riva; Ciclone Harry colpisce il Mediterraneo: venti di burrasca, coinvolta l'area ionica di Puglia e Basilicata; Previsioni meteo, ciclone Harry: ultime 24 ore di maltempo con mareggiate, vento e tanta pioggia; Ciclone Harry: nuova allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna, crolli e mareggiate, evacuati.

Allerta rossa e ciclone Harry in Calabria e in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti. Nuovi danni e disagi anche per le mareggiateUna violenta ondata di maltempo sta interessando da giorni la Sicilia e la Calabria: allerte meteo e scuole chiuse in diversi comuni. meteo.it

Mareggiate, piogge torrenziali e famiglie evacuate: il ciclone Harry flagella ancora il Sud. Sembra un bollettino di guerraSituazione particolarmente critica in Sicilia, Calabria e Sardegna. Lavoro incessante di vigili del fuoco e protezione civile ... quotidiano.net

Siracusa News. . Ciclone Harry, il giorno dopo. In collegamento con l'assessore Sergio Imbrò alla Protezione civile - facebook.com facebook

Ciclone Harry, verso l'apice #3bmeteo x.com