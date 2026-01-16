L’asta giudiziaria per la vendita della Sacim, storica azienda cesenate specializzata nella produzione di autocisterne, è prevista per venerdì 6 febbraio. La procedura fallimentare coinvolge l’azienda, nota a livello europeo, con un valore stimato di circa 7,6 milioni di euro. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per il settore e per le parti interessate, segnando un momento di svolta nella gestione della società.

È stata fissata per venerdì 6 febbraio prossimo l’asta giudiziaria per la vendita della Sacim storica azienda cesenate nota in tutta Europa (e anche oltre) per la produzione di autocisterne. A fissare l’asta è stato l’avvocato bolognese Michele Sarti, nominato curatore fallimentare dal giudice delegato Maria Cecilia Branca. Il prezzo base per lo stabilimento di piazzale Arcano, adiacente a via San Cristoforo, è stato fissato in 7.595.000 euro. Le offerte, con rilanci minimi da 50.000 euro, dovranno essere presentate entro il 5 febbraio. L’udienza si terrà il 6 febbraio alle 10.30 in tribunale a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Procedura fallimentare. La Sacim va all’asta per 7,6 milioni di euro

Alla vigilia di Natale l’apertura della procedura e la nomina del curatore fallimentare. Si deve fare fronte a oltre un milione di debiti facebook