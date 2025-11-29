Capannone industriale trasformato in deposito abusivo di esplosivi e merce contraffatta | il maxi sequestro

La Polizia Locale di Napoli, attraverso l’Unità Operativa I.A.E.S. (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli), ha portato a termine una operazione che ha condotto al sequestro di un vasto capannone industriale nel quartiere Barra, in via S. Barbato, utilizzato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

NOLA CAPANNONE INDUSTRIALE ASI ZONA ZES !!!!!! Disponiamo di un capannone categoria D1 di mq 1000 interni, altezza 10 MT E 5 MT sotto trave Completano la soluzione un piazzale di 500 mq per carico/scarico e parcheggio - facebook.com Vai su Facebook

Capannone industriale trasformato in deposito abusivo di esplosivi e merce contraffatta: il maxi sequestro - (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli), ha portato a termine una operazione che ha condotto al ... Riporta napolitoday.it

Barra, maxi sequestro in un capannone abusivo: ritrovati botti illegali e prodotti elettronici contraffatti - (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli), ha portato a termine una operazione ... Scrive msn.com

Capannone trasformato in discarica abusiva, al lavoro immigrati clandestini: sequestro e maxi multa video - Mercoledì 2 luglio Ciserano è stato teatro di un blitz a tutto campo contro l’illegalità ambientale e il lavoro irregolare coordinato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio con il supporto dei ... Da bergamonews.it