Demolito un immobile abusivo nella zona B dell' Oasi del Simeto

Nelle ultime settimane, è stata completata la demolizione di un immobile abusivo nella zona B dell'Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo. L'edificio, costruito senza autorizzazioni in un'area vincolata, era legato a una vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna dell'autore. L'intervento ha rispettato le normative vigenti in materia di tutela ambientale e urbanistica, contribuendo alla salvaguardia dell'area protetta.

Nelle scorse settimane è stato demolito un immobile abusivo edificato nella zona B dell'Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo, ai danni degli eredi della persona condannata con sentenza definitiva per avete realizzato l'appartamento senza le necessarie autorizzazioni in area vincolata. "Si tratta di un risultato significativo - rende noto la Procura di Catania - direttamente riconducibile all'attività volta alla tutela del territorio e realizzata mediante l'adozione degli atti necessari per la esecuzione delle sentenze di condanna per illeciti edilizi nelle quali sia stato prevista la demolizione degli immobili abusivamente costruiti.

