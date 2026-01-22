I ragazzi di Crans-Montana usano la comunicazione aumentativa per parlare con i loro cari | come funziona

A Crans-Montana, alcuni ragazzi feriti stanno utilizzando strumenti di comunicazione aumentativa, come computer e dispositivi speciali, per parlare con i loro cari. L’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha confermato che queste tecnologie permettono ai pazienti di comunicare efficacemente, facilitando il loro percorso di recupero e mantenendo i legami con il mondo esterno.

L'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso ha spiegato che alcuni dei ragazzi feriti a Crans-Montana e ricoverati al Niguarda stanno comunicando attraverso computer e macchinari particolari. Si chiama "comunicazione aumentativa e alternativa": in cosa consiste.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mara Venier commossa a Domenica In per le vittime di Crans-Montana: “Chi critica i ragazzi dovrebbe vergognarsi”Nella puntata di Domenica In, Mara Venier ha aperto la programma parlando della tragedia di Crans-Montana.

Crans Montana, l’ambasciatore italiano in Svizzera: “Ragazzi pensavano che rogo fosse parte di uno spettacolo”Crans Montana si trova al centro di recenti notizie riguardanti l’arresto di Jaques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica vicenda della notte di Capodanno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, Bertolaso sui feriti al Niguarda: Seguiamo i ragazzi come fossero nostri figli. Non siamo pessimisti per nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura e complicata; Strage di Crans, uno dei ragazzi è stato trasferito al Policlinico: ha un’insufficienza respiratoria acuta e grave; Crans-Montana: in arrivo antibiotico di ultima generazione per feriti; I giovani e la tragedia di Crans-Montana.

Le trecce della solidarietà per i ragazzi di Crans-Montana, parrucchieri offrono gratis taglio e piega a chi donerà i capelliL'iniziativa solidale dei parrucchieri che offrono taglio e piega gratis a chi dona almeno 30cm di capelli per le vittime dell'incendio di Crans-Montana ... ilfattoquotidiano.it

Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuoleL'abbraccio collettivo per salutare le giovanissime vittime. Famiglie dei feriti in ansia. L'inchiesta muove i primi passi ... today.it

Alcuni ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati a Milano potrebbero lasciare a breve l'ospedale Niguarda mdst.it/4bii43T - facebook.com facebook

Crans-Montana, nei prossimi giorni il Niguarda potrà dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati x.com