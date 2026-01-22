I poliziotti dell' immigrazione di Trump arrestano anche i bambini

Le forze dell’immigrazione negli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, hanno arrestato anche minori, sollevando discussioni sulla gestione delle politiche di immigrazione. L’Ice, agenzia preposta al controllo, ha eseguito operazioni che coinvolgono anche bambini, evidenziando le tensioni tra sicurezza e tutela dei diritti umani. Questo fenomeno pone domande sulla regolamentazione e l’etica delle azioni delle autorità in materia di immigrazione.

Neppure i bambini sfuggono agli agenti dell'Ice, la polizia anti immigrazione americana impegnata nella "caccia" ai cittadini irregolari. Nei giorni scorsi quattro alunni del distretto scolastico di Columbia Heights, nel nord di Minneapolis, tra cui un bambino di 5 anni e una bambina di 10 anni.

