Donna aggredita in strada nel cuore di Napoli | i poliziotti intervengono e arrestano un uomo

Nella serata di mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Acerra, con precedenti di polizia anche specifici, per atti persecutori e lesioni.In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Donna aggredita in strada nel cuore di Napoli: i poliziotti intervengono e arrestano un uomo

