Agenti veri arrestano poliziotti finti per truffa
Un inganno comune vede truffatori fingersi agenti di polizia per estorcere denaro alle vittime. In questa strategia, le vittime vengono manipolate attraverso telefonate intimidatorie, accusate di reati inesistenti e minacciate di interventi delle forze dell’ordine. È importante conoscere queste modalità per riconoscere e prevenire queste truffe, che sfruttano la paura e la confidenza nel sistema giudiziario per ottenere denaro o beni ingiustamente.
L’hanno chiamata al telefono e impaurita, le hanno detto che in tribunale la stavano accusando aver commesso un reato, di aver venduto la targa di un’auto utilizzata da due malviventi, e che a breve sarebbe andato a casa sua un poliziotto per prendere i soldi e i preziosi che aveva, da mostrare al giudice. E così è stato: ieri mattina un uomo si è presentato a casa di una anziana donna in via Masia, le ha mostrato un falso tesserino, e si è portato via circa 7.000 euro in contanti e tutti i monili che aveva in casa. Quando è uscito dal portone, ad aspettarlo c’erano i poliziotti della Squadra Mobile di Como, che gli hanno fatto aprire la cartelletta comparata poco prima in cartoleria, e hanno recuperato il bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
