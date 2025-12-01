Milano 165 euro per parcheggiare l' auto vicino alla stazione Centrale

Non solo caro affitti e caro spesa. A Milano, in alcune zone della città, anche la sosta è fuori controllo. Come intorno alla stazione Centrale, dove per lasciare parcheggiata l'auto tutto il giorno si può spendere fino a 165 euro. "È costata di più la sosta che il treno", denuncia l'automobilista che si è trovata lo scontrino shock. Il padre ha scritto una lettera al sindaco meneghino Beppe Sala.

