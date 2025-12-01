Milano 165 euro per parcheggiare l' auto vicino alla stazione Centrale
Non solo caro affitti e caro spesa. A Milano, in alcune zone della città, anche la sosta è fuori controllo. Come intorno alla stazione Centrale, dove per lasciare parcheggiata l'auto tutto il giorno si può spendere fino a 165 euro. "È costata di più la sosta che il treno", denuncia l'automobilista che si è trovata lo scontrino shock. Il padre ha scritto una lettera al sindaco meneghino Beppe Sala. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Denuncia del #Codacons all’Antitrust. Milano-Palermo (da #Malpensa e #Linate) a 170 euro il 23 dicembre. «Il 900% in più rispetto alla spesa minima di 17 euro volando il 13 gennaio». - facebook.com Vai su Facebook
Milano, 165 euro per parcheggiare l'auto vicino alla Stazione Centrale dall'alba a mezzanotte. «Costi fuori controllo» - Il racconto di un lettore: «Mia figlia ha parcheggiato nel parking Fs, davanti all'ingresso della stazione, lasciando l'auto alle 4. Riporta milano.corriere.it
Milano, 165 euro per parcheggiare l'auto vicino alla Stazione Centrale dall'alba a mezzanotte - Il racconto di una lettrice: «Mia figlia ha parcheggiato nel parking Fs, davanti all'ingresso della stazione, lasciando l'auto alle 4. Secondo msn.com