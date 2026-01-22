I Giochi non frenano il Carnevale Carri con dimensioni ridotte | Valorizziamo la creatività

Il Carnevale si mantiene vivo anche con i giochi di dimensioni ridotte, che valorizzano la creatività e l’ingegno. Tra carri, gruppi mascherati, marching bands e street food, l’evento celebra anche la memoria di Alberto Gianoli, figura importante della giuria scomparsa prematuramente. Un’occasione per condividere tradizione e fantasia, rispettando il carattere sobrio e autentico della manifestazione.

Carrì sì, ma di dimensioni ridotte rispetto a quelli a motore, re e regina, gruppi mascherati, due marching bands, street food e il tributo ad Alberto Gianoli, per anni pilastro della giuria, prematuramente venuto a mancare. A dispetto di chi andava dicendo che le Olimpiadi lo avrebbero "scalzato" da piazza Garibaldi, naturale approdo di ogni sfilata nel capoluogo, il Carnevale dei Ragazzi si farà e le premesse lasciano intendere che quella in arrivo il prossimo 14 febbraio sarà pure un’edizione, con i fiocchi e pure. cinque cerchi. Organizzata dagli Oratori di Sondrio, in collaborazione con il Comune, l’allegra manifestazione si inserisce infatti nel programma di eventi che animeranno la città durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giornata di festa a Campalto per il carnevale con la sfilata dei carri allegorici

Carnevale vergatese: si fa festa con sfilate di carri e animazioni

