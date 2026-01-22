I carabinieri cercano l' auto di una donna scomparsa dentro c' era un latitante 30enne | arrestato

I Carabinieri di Parma hanno fermato un uomo di 30 anni, ricercato per maltrattamenti in famiglia dalla Procura di Brescia. Durante le operazioni, sono state cercate anche un’auto di una donna scomparsa, all’interno della quale si trovava il latitante. L’arresto si inserisce in un’azione di contrasto alla criminalità e tutela delle persone.

L'uomo era ricercato per maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere, la donna è stata ritrovata e sta bene L'arresto del 30enne rappresenta l’ennesimo risultato tangibile dell'efficace controllo del territorio che i Carabinieri conducono quotidianamente in città. In particolare, l'intervento che ha portato all'arresto ha preso il via nella mattinata del 20 gennaio, nell'ambito delle ricerche di una donna di cui un familiare, proprio il giorno precedente, aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri di strada delle Fonderie. Le pattuglie, impegnate a setacciare la città, si sono concentrate sulla ricerca dell'autovettura a bordo della quale la donna si era allontanata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

In auto nascondeva un "campionario" di droghe: 30enne arrestato dai carabinieriDurante un normale controllo, un 30enne residente a Milano e di origine nordafricana è stato fermato dai carabinieri.

Leggi anche: Latitante arrestato in diretta TikTok dai carabinieri, era ricercato per furto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Roma, sparizione di Federica Torzullo: i carabinieri cercano il corpo nel lago di Bracciano; Minaccia l’autista del bus e cerca di prendere il volante, intervengono i carabinieri; Cerveteri: cerca di rubare in un auto, colpo sventato dai Carabinieri in pieno centro; I carabinieri cercano una caserma. Borroni ipotizza chiusure.

Anguillara, scomparsa di Federica Torzullo: i carabinieri cercano il corpo nel lago di BraccianoProprietario di una ditta di movimento terra è stato fermato dopo il ritrovamento del cadavere della moglie in un terreno di sua proprietà ... lastampa.it

Si presenta a casa della ex e aggredisce i CarabinieriLIVORNO: Avrebbe cercato di entrare in casa della ex convivente, minacciandola: a quel punto sono intervenuti i militari, cui avrebbe opposto resistenza ... toscanamedianews.it

Uomo di 39 anni accoltellato a Bari, è grave. Si cercano l'aggressore e l'arma. Indagano i carabinieri #ANSA facebook

#Frosinone I Carabinieri di Sora cercano il giovane che ieri, intorno alle 14, avrebbe ferito con un coltello uno studente 17enne, forse al culmine di una lite, davanti al liceo artistico di Via Lucarelli. Per il giovane aggredito escoriazioni e 10 giorni di prognosi x.com