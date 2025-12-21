Latitante arrestato in diretta TikTok dai carabinieri era ricercato per furto
I carabinieri lo cercavano da settimane e l’uomo era anche riuscito a sfuggire alla morsa della legge. Non fosse stato per una live TikTok che ha deciso di avviare da casa sua insieme alla fidanzata, che ha reso la vita semplice ai carabinieri di Chieri. Il 47enne di Poirino, ricercato da ottobre, è stato arrestato quindi nel bel mezzo di una diretta social, davanti gli sguardi (digitali) increduli e probabilmente divertiti degli spettatori. Il curioso caso -come riporta La Stampa – è avvenuto giovedì 11 dicembre, nel pomeriggio, quando i carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Ivrea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
