In auto nascondeva un campionario di droghe | 30enne arrestato dai carabinieri

Durante un normale controllo, un 30enne residente a Milano e di origine nordafricana è stato fermato dai carabinieri. Nell’auto nascondeva un vasto assortimento di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto dell’uomo. L’episodio evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga.

Fermato per un controllo, in auto nascondeva un vero e proprio "campionario" di droghe. L'uomo, un 30enne residente a Milano e originario del nord Africa, è stato arrestato dai carabinieri.É successo nei giorni scorsi sul Lago d'Orta, a Omegna, dove l'uomo è stato fermato dai militari della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

I carabinieri di Cerreto Sannita lo hanno sorpreso mentre nascondeva all'interno della propria auto due matasse di cavi di rame, dal peso complessivo di circa 30 kg. - facebook.com Vai su Facebook

In auto nascondeva un "campionario" di droghe: 30enne arrestato dai carabinieri - Nell'auto dell'uomo i militari hanno trovato diversi tipi di droga nascosti sotto la pulsantiera dei comandi elettrici dei finestrini ... Segnala novaratoday.it

Si nasconde tra le auto a Catania: 30enne preso con un campionario di droga, spacciava hashish e wax - Un 30enne dello Sri Lanka è stato arrestato a Catania per spaccio: in casa aveva un campionario di droga già suddivisa in dosi. virgilio.it scrive

LO SPACCIO CORRE SUI SOCIAL, DENUNCIATO 26ENNE | 15/01/2021

Video LO SPACCIO CORRE SUI SOCIAL, DENUNCIATO 26ENNE | 15/01/2021 Video LO SPACCIO CORRE SUI SOCIAL, DENUNCIATO 26ENNE | 15/01/2021