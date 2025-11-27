Porti dal 17 al 21 novembre a Civitavecchia pilot trials del progetto Euccs

(Adnkronos) – Nella settimana dal 17 al 21 novembre, il Porto di Civitavecchia ha ospitato una grande esercitazione europea e una simulazione su larga scala finalizzate a migliorare il coordinamento e la collaborazione tra i servizi di emergenza in tutta Europa. Oltre 100 partecipanti provenienti da 15 Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen hanno preso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

