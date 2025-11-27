Porti dal 17 al 21 novembre a Civitavecchia pilot trials del progetto Euccs
(Adnkronos) – Nella settimana dal 17 al 21 novembre, il Porto di Civitavecchia ha ospitato una grande esercitazione europea e una simulazione su larga scala finalizzate a migliorare il coordinamento e la collaborazione tra i servizi di emergenza in tutta Europa. Oltre 100 partecipanti provenienti da 15 Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen hanno preso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
UN MARE DI PORTI LONTANI Un docufilm intenso e necessario, che racconta con autenticità il lavoro di chi tende la mano ai naufraghi del Mediterraneo Venerdì 28 novembre, presso la sala della comunità dell’Oratorio di Cuggiono, sarà proiettato il fil - facebook.com Vai su Facebook
Porti, dal 17 al 21 novembre a Civitavecchia pilot trials del progetto Euccs - Una grande esercitazione europea e una simulazione su larga scala finalizzate a migliorare il coordinamento e la collaborazione tra i servizi di emergenza in tutta Europa ... Si legge su adnkronos.com
Gruppo Monrif, il 18 novembre a Napoli Porti d'Italia - Martedì 18 novembre, al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli si terrà 'Porti d'Italia: valori, eccellenze e rotte da solcare', nuovo appuntamento del ciclo di Incontri di Qn Economia. Da ansa.it