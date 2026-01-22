Hollywood contro l’AI pronta una campagna con star della musica e del cinema

Hollywood si prepara a lanciare una vasta campagna contro l’Intelligenza Artificiale, coinvolgendo alcune delle star più note del cinema e della musica. L’iniziativa, annunciata nelle prossime ore, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi e le implicazioni dell’AI nel settore dello spettacolo, evidenziando le sfide legate alla tutela dei diritti e dell’autenticità artistica.

Hollywood punta il dito contro l’ Intelligenza Artificiale: nelle prossime ore verrà lanciata una gigantesca campagna guidata da alcuni dei volti più importanti dello showbiz a stelle e strisce. Tutti messi insieme dalla Human Artistry Campaign, un’associazione composta da un mix di sindacati che rappresentano creator, gruppi per i diritti degli artisti e associazioni di categoria come la Writers Guild of America, la Recording Industry Association of America, The NewsGuild, la NFL Players Association e SAG-AFTRA. In pratica: tutti. Da Scarlett Johansson, Cate Blanchett e Joseph Gordon-Levitt a Jennifer Hudson, Kristen Bell, Michele Mulroney, Sean Astin e Vince Gilligan.🔗 Leggi su Open.online

Hollywood prepara una massiccia campagna contro l’IAHollywood si mobilita contro l’uso non regolamentato dell’intelligenza artificiale nel settore artistico.

Mickey Rourke rischia lo sfratto: la star di Hollywood chiede aiuto ai fan con una raccolta fondiMickey Rourke, noto attore hollywoodiano, si trova in difficoltà economiche e rischia di essere sfrattato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Le star di Hollywood contro l'AI: la decisione di Matthew McConaughey; Diventare un marchio per proteggersi dall'AI: la mossa di Matthew McConaughey (e dei colleghi); La protesta di Hollywood: Trump è un film terribile; Questa serie è fatta dagli umani: Vince Gilligan dichiara guerra all’intelligenza artificiale.

La mossa di Matthew McConaughey contro l'AI spiana la strada a tutta Hollywood, per proteggere volto e voce: diventare brand è la soluzione?Matthew McConaughey diventa un brand contro l'AI generativa: nessuno può usare la sua voce e il suo volto senza il suo consenso (pena la violazione di copyright). libero.it

Le star di Hollywood contro l'AI: la decisione di Matthew McConaugheyL'attore americano ha deciso di prevenire ogni uso improprio della sua immagine e della sua voce brevettandole ... msn.com

Star del cinema muto, idolo del pubblico… ma dietro il sorriso perfetto c’è un artista pronto a reinventarsi. Hollywood è pronta a cambiare, e Don Lockwood insieme a lei - T Dal 25 febbr facebook