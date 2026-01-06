Mickey Rourke rischia lo sfratto | la star di Hollywood chiede aiuto ai fan con una raccolta fondi

Mickey Rourke, noto attore hollywoodiano, si trova in difficoltà economiche e rischia di essere sfrattato. L’attore ha deciso di rivolgersi ai suoi fan attraverso una raccolta fondi, sperando di ricevere supporto in un momento difficile. Questa iniziativa evidenzia come anche figure di successo possano trovarsi in situazioni di incertezza, e invita a riflettere sulla fragilità della notorietà.

Dalla gloria di Hollywood all’appello ai fan. Dalle luci abbaglianti di Hollywood a una richiesta d’aiuto pubblica. Mickey Rourke, 73 anni, icona del cinema americano e volto indimenticabile di film come 9 settimane e mezzo e The Wrestler, rischia oggi lo sfratto dalla sua abitazione di Los Angeles. Per far fronte a oltre 59.000 dollari di affitto arretrato, l’attore ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding su GoFundMe, affidandosi direttamente all’affetto dei fan. La raccolta fondi, dal titolo esplicito “Support Mickey to Prevent Eviction”, è stata avviata domenica scorsa con il pieno consenso dell’attore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mickey Rourke rischia lo sfratto: la star di Hollywood chiede aiuto ai fan con una raccolta fondi Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto e chiede aiuto ai fan: “Mi servono 59mila dollari” Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto: l'attore lancia una raccolta fondi per pagare l'affitto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mickey Rourke rischia lo sfratto: lanciato un crowdfunding per pagare l'affitto; Mickey Rourke ai fan: Aiutatemi a pagare l'affitto arretrato o verrò sfrattato; Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi. «Situazione molto difficile e urgente»; Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi per pagare gli affitti arretrati. Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto - L'attore, star del cinema degli Anni Novanta, deve pagare o ltre 50 mila dollari di affitto arretrato per la sua casa a Los Angeles. fanpage.it

Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi per pagare gli affitti arretrati - L’attore americano, 73 anni, ha autorizzato l’apertura di una campagna di donazioni su GoFundMe dopo che il proprietario dell’immobile in cui vive gli ha contestato quasi 60 mila dollari di arretrati ... vanityfair.it

Mickey Rourke rischia lo sfratto e chiede aiuto ai fan: "Mi servono 59mila dollari" - Mickey Rourke, 73 anni, celebre volto di Hollywood e star di film cult come '9 settimane e mezzo', 'Rusty il selvaggio' e 'L'anno del dragone', rischia lo sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles. msn.com

Mickey Rourke, 73 anni, celebre volto di Hollywood e star di film cult come "9 settimane e mezzo", "Rusty il selvaggio" e "L'anno del dragone", rischia lo sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles. Per far fronte ai 59.100 dollari di affitto arretrato, l'attore ha de - facebook.com facebook

Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto dalla casa in cui vive in affitto x.com

