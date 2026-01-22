Hollywood si mobilita contro l’uso non regolamentato dell’intelligenza artificiale nel settore artistico. Attraverso la campagna «Rubare non è innovazione», molte celebrità, tra cui Scarlett Johansson, Cate Blanchett e altri artisti, si sono uniti per sensibilizzare sull’importanza di tutelare i diritti degli autori e promuovere un’innovazione responsabile. L’iniziativa mira a sottolineare i rischi legati all’uso indiscriminato dell’IA nel mondo dello spettacolo.

Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Sean Astin. E ancora, Cyndi Lauper, One Republic e REM. Sono solo alcune delle celebrità che hanno deciso di sottoscrivere l’iniziativa « Rubare non è innovazione » di Human Artistry Campaign, una massiccia azione di Hollywood contro l’intelligenza artificiale nel settore. Attesa per la giornata del 22 gennaio, protesta contro il presunto furto di massa di opere create dell’uomo e protette dal diritto d’autore da parte delle aziende hi-tech, allo scopo di addestrare gli algoritmi e mettere a punto strumenti che possano, in teoria, competere con i creator. Sottoscritta da 700 star, sarà supportata anche da uno spot pubblicitario realizzato dal New York Times. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hollywood prepara una massiccia campagna contro l’IA

Leggi anche: Jenna Ortega contro l’IA: “Hollywood sta aprendo un vaso di Pandora pericoloso”

Leggi anche: George Clooney sull’uso dell’IA a Hollywood: “Creare una star non è così semplice”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Biennale Cinema 2026 | Classici fuori Mostra - Duel in the Sun; Mercosur: Strasburgo si prepara a una massiccia mobilitazione degli agricoltori europei.

Bradley Cooper e Gigi Hadid verso il matrimonio nel 2026 Hollywood si prepara a una delle nozze più attese: Bradley Cooper e Gigi Hadid sembrano pronti a dire il fatidico sì entro il prossimo anno. Secondo il Daily Mail, l’attore avrebbe già chiesto la man - facebook.com facebook