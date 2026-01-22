ho Mobile regala il 5G | ecco chi può godere dell' offerta

Ho. Mobile offre gratuitamente il 5G ai clienti di lunga data. A partire da gennaio, chi ha almeno quattro anni di collaborazione con l’operatore potrà usufruire senza costi aggiuntivi della nuova rete di quarta generazione, migliorando l’esperienza di navigazione e connessione. Questa iniziativa premia la fedeltà dei clienti e permette di accedere alle tecnologie più avanzate senza spese extra.

Una gradita sorprea: ho. Mobile regala il 5G ai clienti di lunga data. Da gennaio l’accesso alla rete di nuova generazione diventa gratuito per chi è con l’operatore da almeno quattro anni. Niente opzioni extra da attivare e nessun costo aggiuntivo: il 5G viene abilitato automaticamente sulle SIM idonee. Finora, per navigare in 5G con ho. Mobile era necessario attivare un’opzione a pagamento oppure scegliere offerte dedicate, più costose rispetto alle tariffe 4G. L’operatore virtuale controllato da Fastweb + Vodafone aveva introdotto il 5G nella primavera del 2024, ma con un modello che prevedeva un sovrapprezzo per l’accesso alla rete più veloce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

