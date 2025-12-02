Natale con ho Mobile | un mese gratis per chi attiva l’offerta entro il 7 gennaio

Pantareinews.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese in regalo per Natale con ho Mobile, è la promozione dell’operatore virtuale di Vodafone se attivi entro il 7 gennaio 2026. Puoi attivare una delle tariffe low cost ho Mobile a partire da 6,95€ al mese con 150 GB di dati, 200 SMS e chiamate senza limiti. La tariffa del virtuale di proprietà di Vodafone è destinata ai clienti provenienti da qualunque operatore e per chi effettua la portabilità da iliad e operatori virtuali oppure a chi decide di attivare una nuova numerazione il costo di attivazione è ridotto a soli 2,99€. Offerta ho Mobile Passa a TIM da iliad e operatori virtuali: le offerte Power 5G da 6,99€ al mese. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

natale con ho mobile un mese gratis per chi attiva l8217offerta entro il 7 gennaio

© Pantareinews.com - Natale con ho Mobile: un mese gratis per chi attiva l’offerta entro il 7 gennaio

Leggi anche questi approfondimenti

Ho. Mobile, l'offerta che aspettavi: a 5,99€ al mese hai 100 GB e tutto illimitato - L'attivazione parte da 2,99 euro, mente la SIM è gratis. Da punto-informatico.it

Ho. Mobile: 200 GB in 5G con minuti ed SMS illimitati a 9,99€/mese - Mobile offre una promozione davvero notevole: 200 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati al prezzo di 9,99€ al mese per sempre. Scrive punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Ho Mobile Mese