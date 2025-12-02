Natale con ho Mobile | un mese gratis per chi attiva l’offerta entro il 7 gennaio

Un mese in regalo per Natale con ho Mobile, è la promozione dell’operatore virtuale di Vodafone se attivi entro il 7 gennaio 2026. Puoi attivare una delle tariffe low cost ho Mobile a partire da 6,95€ al mese con 150 GB di dati, 200 SMS e chiamate senza limiti. La tariffa del virtuale di proprietà di Vodafone è destinata ai clienti provenienti da qualunque operatore e per chi effettua la portabilità da iliad e operatori virtuali oppure a chi decide di attivare una nuova numerazione il costo di attivazione è ridotto a soli 2,99€. Offerta ho Mobile Passa a TIM da iliad e operatori virtuali: le offerte Power 5G da 6,99€ al mese. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

