Herbert Ballerina scomparso da Affari tuoi rimandate le date del tour | De Martino si rivolge a Chi l'ha visto

Herbert Ballerina, noto comico italiano, è attualmente assente da Affari tuoi, portando alla sospensione delle date del suo tour. Stefano De Martino ha lanciato un appello ironico, mostrando una scheda dedicata al collega scomparso, chiedendo a chi abbia informazioni di contattarlo. La vicenda ha suscitato attenzione tra il pubblico, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Ad Affari tuoi, Stefano De Martino è in pena per Herbert Ballerina: "Torna, ti stiamo cercando". Il conduttore ha trasmesso la scheda del comico (ovviamente ironica) come fosse una persona scomparsa. Intanto Herbert si scusa sui social e rimanda le date del tour previste in questi giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Affari tuoi, "faccio lo...": gelo Herbert Ballerina, De Martino si scusa

Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"Stefano De Martino commenta senza mezzi termini Herbert Ballerina, definendolo “orribile”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Stefano De Martino, dolore e lacrime al funerale del papà Enrico: Ora è libero, il gesto di Belén e la canzone per l’addio; De Martino si commuove per Angelica ad Affari Tuoi: Oggi avrebbe dovuto giocare con il nonno scomparso; Stefano De Martino, il padre Enrico morto ma Affari Tuoi va regolarmente in onda: ecco il motivo. Nessuno se l'aspettava; Su RaiPlay Stefano De Martino nell'ultima apparizione in TV con il padre Enrico: la serata magica da riscoprire.

Perchè Martina Miliddi è ad Affari Tuoi? Chi è e ruolo/ Sostituisce Herbert Ballerina come pacchistaMartina Miliddi ad Affari Tuoi, la ballerina di Amici sbarca nel cast di De Martino su Rai1 tra stacchetti e pacchi ... ilsussidiario.net

Affari Tuoi rivoluzionato Herbert Ballerina lascia il gioco Rai stupisce tutti con un sostituto clamorosoNel corso di una recente puntata di Affari Tuoi su Rai 1, il pubblico si è trovato di fronte a un cambio di scena inatteso: al posto di Herbert Ballerina è ... assodigitale.it

Con la momentanea assenza di Herbert Ballerina ad "Affari tuoi", ha fatto il suo esordio l'ex "Amici" Martina Miliddi, che ha conquistato subito il pubblico Con il suo arrivo viene naturale pensare a una risposta della Rai a Samira Lui, quindi noi ve lo chiediam - facebook.com facebook

Federica Sciarelli è sulle tracce di Herbert Ballerina #AffariTuoi x.com