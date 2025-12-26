La puntata di Natale di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1, si conclude con un sorriso: Emanuela e sua sorella Erica, dal Veneto, tornano a casa con 70mila euro, l'offerta del Dottore arrivata quando in gioco c'erano due pacchi diametralmente opposti. Da una parte gli zero euro, dall'altra i 200mila. In studio, però, tengono ancora una volta banco le gag tra De Martino e il "disturbatore" Herbert Ballerina, cacciato simpaticamente dallo studio dal conduttore un paio di serate prima. "Buonasera a tutti, io sono Herbert e lavoro in una spa. Sono uno spacciatore.", azzarda il comico facendo calare il gelo in sala. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "faccio lo...": gelo Herbert Ballerina, De Martino si scusa

Leggi anche: Affari Tuoi, il gelo di Natale: De Martino caccia Herbert Ballerina

Leggi anche: Affari Tuoi, gaffe di Herbert Ballerina. Interviene De Martino: “Non possiamo dirlo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Affari Tuoi, esplode il caos a fine puntata: la messa della Vigilia va in onda così; Affari tuoi, carogna sempre: Cristina, è il caos; Bergamo, droga? No, cosa trovano nella cantina del pusher | .it; Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna: scattano le prime evacuazioni | .it.

Affari tuoi, De Martino 'risponde' a Gerry Scotti: "Il 24 dicembre...". Poi lacrime e trionfo di Giulia (con bordata al Dottore) - Nella nuova puntata di Affari tuoi del 19 dicembre Giulia e mamma Elena tornano a casa con 100mila euro. libero.it