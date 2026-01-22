Nessun reale si era mai mostrato così | Harry in lacrime davanti a giudici mentre parla di Meghan e della morte della madre Diana

Durante un'udienza giudiziaria, Harry si è mostrato visibilmente emotivo, in lacrime mentre parlava di Meghan e della morte di Diana. Sebbene abbia già partecipato ad altri processi, questa volta si è distinto per l’intensità delle emozioni, infrangendo la consueta compostezza della famiglia reale. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando un momento di vulnerabilità in un contesto pubblico e ufficiale.

Non era la prima volta che parlava in un’aula di tribunale ma stavolta qualcosa deve essere scattato in lui per fargli infrangere il precetto della famiglia reale di non mostrarsi mai sconvolti in pubblico. Il principe Harry ha faticato parecchio a trattenere le lacrime lanciando un nuovo duro attacco nella sua crociata contro i tabloid scandalistici del Regno Unito, ed è stato proprio quando ha parlato in difesa della consorte Meghan e nel ricordo della madre Diana che è stato sopraffatto dall’emozione dopo un discorso di due ore fatto con voce calma e così sommessa da fare faticare chi lo doveva ascoltare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Nessun reale si era mai mostrato così: Harry in lacrime davanti a giudici mentre parla di Meghan e della morte della madre Diana Leggi anche: Re Juan Carlos parla per la prima volta della sua presunta relazione con la principessa Diana: «Era fredda e distante, tranne che davanti ai paparazzi» Leggi anche: Lady Diana, che dieci giorni prima di morire si era pentita della famigerata intervista alla Bbc: «Temeva di aver fatto del male a William e Harry» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; La moda Valentino è l’unica cosa che abbia mai messo d’accordo la regina Letizia e sua suocera Sofia; La città si collega all'Angelo; Taranto, appelli ignorati: nel piano del Viminale zero rinforzi in questura per il secondo anno consecutivo. Mondovì, infermieri allo stremo: turni massacranti, soluzioni tampone e nessuna reale valorizzazione del lavoro assistenziale. Una situazione critica che mette a rischio tenuta dei servizi e qualità delle cure. Leggi l’approfondimento completo e scopri cosa sta - facebook.com facebook

