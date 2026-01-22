Haiti in 10 mesi oltre 8.100 omicidi

Tra gennaio e novembre 2025, Haiti ha registrato più di 8.100 omicidi, secondo un rapporto dell'Ufficio Integrato delle Nazioni Unite ad Haiti (Binuh). Questi dati evidenziano una significativa escalation della violenza nel paese, suscitando preoccupazioni a livello internazionale. La situazione richiede un’attenta analisi delle cause e delle possibili soluzioni per migliorare la sicurezza e la stabilità di Haiti.

Secondo un rapporto dell'Ufficio Integrato delle Nazioni Unite ad Haiti (Binuh), tra gennaio e novembre 2025 sono stati commessi ad Haiti oltre 8.100 omicidi, una cifra stimata al ribasso a causa dell'accesso limitato alle aree controllate dalle gang. La violenza armata ad Haiti, da anni in preda a una grave crisi, si è intensificata nelle aree urbane e periurbane, dove le gang utilizzano armi di grosso calibro e conducono attacchi coordinati su più fronti, come si legge nel rapporto.

