Napoli Conte esulta | Rrahmani recupero al 100% dopo oltre due mesi di stop

Dopo oltre due mesi di stop, Amir Rrahmani è finalmente tornato a disposizione di Antonio Conte. Il difensore kosovaro ha superato completamente i problemi fisici che lo avevano costretto ai box, svolgendo regolarmente gli ultimi allenamenti con il gruppo e dimostrando di essere al 100%. Ora lavora per una maglia da titolare fin da subito. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

