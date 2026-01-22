Haitiin 10 mesi oltre 8.100 omicidi

Tra gennaio e novembre 2025, Haiti ha registrato oltre 8.100 omicidi, secondo un rapporto dell'Ufficio Integrato delle Nazioni Unite (Binuh). Questo dato evidenzia una persistente situazione di violenza nel paese, che influisce sulla sicurezza e sulla stabilità della popolazione. La statistica sottolinea l'urgenza di interventi mirati per affrontare le cause di questa escalation e promuovere un percorso di maggiore sicurezza e stabilità per Haiti.

3.21 Secondo un rapporto dell'Ufficio Integrato delle Nazioni Unite ad Haiti (Binuh), tra gennaio e novembre 2025 sono stati commessi ad Haiti oltre 8.100 omicidi, una cifra stimata al ribasso a causa dell'accesso limitato alle aree controllate dalle gang. La violenza armata ad Haiti, da anni in preda a una grave crisi, si è intensificata nelle aree urbane e periurbane, dove le gang utilizzano armi di grosso calibro e conducono attacchi coordinati su più fronti, come si legge nel rapporto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Napoli, Conte esulta: Rrahmani recupero al 100% dopo oltre due mesi di stop Leggi anche: Abbandono rifiuti, nominati 10 nuovi ispettori ambientali: "In un anno oltre 100 sanzioni"

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.