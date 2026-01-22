Guide turistiche il flop del concorso nazionale | su 12mila persone risulta idoneo solo l’1,8%

Il recente concorso nazionale per guide turistiche ha registrato risultati deludenti: su circa 12.000 partecipanti, solo 230 sono stati dichiarati idonei, pari all’1,8%. Questa bassa percentuale solleva dubbi sulla preparazione dei candidati e sull’efficacia del processo di selezione. Un dato che richiede riflessione sul futuro di questa professione e sulle modalità di accesso al settore.

Il primo bando nazionale di abilitazione a guide turistiche ha visto solo 230 idonei su circa 12.000 candidati. Una selezione estrema o necessaria? Dopo tredici anni di attesa e confusione sull’accesso alla professione e sulla formazione delle guide turistiche, l’Italia è corsa ai ripari su una materia che riguarda uno dei settori economici principali del nostro Paese. I candidati che hanno preso parte alla prova sono stati circa 30.000, ma a superare la prova preselettiva di novembre sono stati solo in 230. Gli effettivi partecipanti al test sono stati più di 12.000 e i promossi, quindi, solo l’1,8%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

