Concorso guide turistiche prova il 18 novembre tra polemiche e ricorso ancora pendente

Manca poco ormai alla prova scritta del primo Concorso nazionale per l’abilitazione all’esercizio di guide turistiche. La prova scritta si svolgerà il 18 novembre. “Si tratta di una data storica e di un ulteriore passo avanti nell’attuazione della riforma della professione di guida turistica”, si spiega nella nota pubblicata il 21 ottobre sul Portale del Ministero. Per i 29.228 iscritti, l’attesa pare finita. Già, perché rimane in sospeso il ricorso al Tar promosso da ANGT, l’Associazione Nazionale Guide turistiche “per l’annullamento del bando di esame del concorso”, oltre che delle disposizioni applicative per l’attuazione di della legge del dicembre 2023 che Disciplina la professione di guida turistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Concorso guide turistiche, prova il 18 novembre tra polemiche e ricorso ancora pendente

