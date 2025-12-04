Concorso guide turistiche Bigai | L' esame di Santanché? Avremo nuovi schiavi E lo shopping dei titoli all' estero prolifera
Titoli acquisiti all'estero in corsi rapidi e migliaia di nuovi abilitati in arrivo: così la professione di guida rischia di trasformarsi da presidio culturale a bacino di manodopera sottopagata.Questo è il monito lanciato da Anna Bigai, presidente dell'Assiciazione nazionale guide turistiche. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Martedì si è svolta la prova scritta del primo concorso nazionale per guide turistiche. Qui ci si può mettere alla prova per vedere a quanti quesiti si è in grado di dare la soluzione corretta - facebook.com Vai su Facebook
Concorso guide turistiche, prova il 18 novembre tra polemiche e ricorso ancora pendente - Manca poco ormai alla prova scritta del primo Concorso nazionale per l’abilitazione all’esercizio di guide turistiche. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
L'assalto dei 30mila al concorso di Daniela Santanché: caos e ricorsi per 1.600 euro al mese (lordi) - E così molti corrono in Romania dove il patentino si prende a pagamento. Come scrive today.it
Concorso guide turistiche: "Stop ai furbetti" - Dopo oltre dieci anni di attesa, il concorso nazionale per guide turistiche è finalmente realtà. Scrive ecodibergamo.it
Bando guide turistiche, il 18 novembre la prova scritta in 8 città. Cosa sapere - È fissata al 18 novembre la data della prova scritta del primo concorso nazionale per l'abilitazione a guida turistica. Si legge su tg24.sky.it
Concorso guide turistiche 2025: data prova scritta, in cosa consiste e sedi d’esame - Il ministero del Turismo ha pubblicato la data per la prova scritta del ... Secondo lettera43.it
Guide turistiche, primo concorso nazionale: il 18 novembre la prova scritta, come fare domanda - Martedì 18 novembre 2025 si svolgerà la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Scrive leggo.it