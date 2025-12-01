Guerra in Ucraina Cremlino conferma | l' inviato Usa Steve Witkoff domani a Mosca da Putin

L’inviato del presidente Usa, Donald Trump, Steve Witkoff, sarà ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin a Mosca domani pomeriggio per proseguire le discussioni sul piano statunitense per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha confermato il Cremlino. «L'incontro con Witkoff è previsto per domani», ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov durante il briefing quotidiano con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Cremlino conferma: l'inviato Usa Steve Witkoff domani a Mosca da Putin

