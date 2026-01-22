Il ministro Tajani ha commentato gli ultimi sviluppi relativi alla Groenlandia, sottolineando come i recenti progressi sembrino indirizzarsi verso una soluzione basata sul dialogo e sulla collaborazione. In un contesto di tensioni e negoziati, le dichiarazioni indicano un passo positivo verso una risoluzione condivisa, evidenziando l'importanza di un approccio paziente e costruttivo per affrontare le questioni in gioco.

" Gli sviluppi di queste ore sembrano andare nella direzione da noi auspicata di dialogo e paziente cucitura". Cosi il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in question time al Senato. "L'Artico, insomma, non e piu un orizzonte lontano: e una realta che ci riguarda da vicino - aggiunge -. Collaborazione, dialogo e crescita saranno i cardini della nostra azione. Siamo promotori di un coordinamento sempre piu stretto con gli Stati Uniti, l'Unione europea e la Nato". Tajani, poi, prosegue: "La Nato e infatti parte della soluzione e l'obiettivo del governo e lavorare per l'unita dell'Occidente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia, Tajani: "Ultimi sviluppi verso direzione da noi auspicata"

Groenlandia,Merz:verso giusta direzioneIl segretario generale della NATO, Jens Merz, ha sottolineato l'importanza di mantenere relazioni stabili tra Europa e alleati, ribadendo che qualsiasi tentativo di occupazione con la forza o l'imposizione di nuovi dazi sarebbe inaccettabile.

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Solo noi possiamo garantire la sua sicurezza. L'Europa? Non va nella direzione giusta»Durante il meeting di Davos, Donald Trump ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza della Groenlandia, criticando l’Europa per la sua direzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Groenlandia contesa tra Trump e l’Europa: quale sarà il futuro dell’isola Il racconto

Argomenti discussi: Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: Dialogo e diplomazia strada giusta; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; Meloni: L’Artico sia priorità per Ue e Nato. Tajani: Prepariamo missione imprenditori; Tajani: Buonsenso e dialogo prevarranno. Italia si pone come Paese mediatore.

Groenlandia, Tajani: Ultimi sviluppi verso direzione da noi auspicataGli sviluppi di queste ore sembrano andare nella direzione da noi auspicata di dialogo e paziente cucitura. Cosi il ministro degli ... iltempo.it

Groenlandia, Tajani Evitare ogni escalation, interessi di Ue e Usa coincidonoESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sulla Groenlandia il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo, si è detto soddisfa ... ticinonotizie.it

Tajani: Sulla Groenlandia Trump ha posto un problema reale in modo insolito x.com

Tajani: Sulla Groenlandia Trump ha posto un problema reale in modo insolito - facebook.com facebook