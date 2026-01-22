GroenlandiaMerz | verso giusta direzione

Il segretario generale della NATO, Jens Merz, ha sottolineato l'importanza di mantenere relazioni stabili tra Europa e alleati, ribadendo che qualsiasi tentativo di occupazione con la forza o l'imposizione di nuovi dazi sarebbe inaccettabile. La sua dichiarazione evidenzia l’impegno dell’Europa a rispondere in modo unito, equilibrato e deciso a minacce che mettano a rischio la sicurezza e la stabilità della regione.

11.10 "Qualsiasi minaccia di impadronirsi di territori europei con la forza sarebbe inaccettabili. Anche nuovi dazi minaccerebbero le fondazioni delle relazioni transatlantiche, e se fossero adottati la risposta dell'Europa sarebbe unita, calma, misurata e ferma". Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz nel suo special al forum economico a Davos dopo lo scontro con gli Usa sulla Groenlandia su cui "si stanno facendo passi nella giusti direzione: accolgo con favorele le dichiarazioni di Trump della scorsa notte".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Davos, Trump sulla Groenlandia: «Solo noi possiamo garantire la sua sicurezza. L'Europa? Non va nella direzione giusta»Durante il meeting di Davos, Donald Trump ha dichiarato che solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza della Groenlandia, criticando l’Europa per la sua direzione. Leggi anche: Ucraina, Meloni sente Merz: sostenere negoziati per pace giusta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Groenlandia, Rutte: Per intesa con Usa ancora molto da fare - Trump: stop ai dazi; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola - Svezia: la sospensione dei dazi non significa che la Nato è fuori pericolo; Davos, Trump: Negoziati immediati per l'acquisizione della Groenlandia, se dite no ce li ricorderemo?. E sull'Europa: Non va nella...; Trump: Non imporrò i dazi per la Groenlandia. Definita la struttura di un futuro accordo con Rutte. Nyt: Intesa prevede controllo Usa... La via stretta di Merz con Trump. Oggi l'incontro a Davos. Una proposta di intesaIl cancelliere tedesco si smarca dalla linea dura di Macron contro il presidente americano e vorrebbe proporre agli Usa un accordo che migliori la sicurezza nell'Artico: Protezione e sorveglianza dov ... ilfoglio.it Trump minaccia di acquisire la Groenlandia, tensioni diplomatiche con Danimarca e NatoMerz: «Ci aspettiamo che gli Usa partecipino al dispiegamento di truppe». Frasi shock dall’inviato Usa: «Quella danese è un’occupazione dell’isola» ... ilsole24ore.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.