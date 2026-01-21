Groenlandia Trump | Definito con Rutte quadro futuro accordo no dazi dal primo febbraio

Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, un quadro di accordo sulla Groenlandia, evitando l’imposizione dei dazi previsti dal primo febbraio. La notizia indica un passo verso una risoluzione diplomatica, senza ulteriori tensioni commerciali o militari riguardanti l’isola strategica. La comunicazione sottolinea la volontà di trovare un’intesa condivisa tra le parti coinvolte.

Al termine di un’altra giornata convulsa sul fronte internazionale con l’intervento di Trump a Davos in cui ha ribadito le sue mire sull’isola, il presidente americano in un post su X scrive: “Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica. Questa soluzione, se portata a termine, sarà ottima per gli Stati Uniti d’America e per tutti i Paesi della Nato. Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° febbraio”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Groenlandia,Trump:da febbraio dazi 10%A partire dal primo febbraio, gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 10% su alcune importazioni provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia.

Groenlandia, Trump: "Potrei imporre dazi ai Paesi non d'accordo con strategia Usa"L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi ai Paesi contrari alla strategia degli Stati Uniti sulla Groenlandia, sottolineando l'importanza di questa regione per la sicurezza nazionale.

