Groenlandia | premier ' Danimarca pronta a dialogo ma nel rispetto integrità territoriale'

La Danimarca ha dichiarato la volontà di mantenere un dialogo costruttivo con i suoi alleati sulla questione della Groenlandia e della sicurezza nell’Artico, sottolineando l’importanza di rispettare l’integrità territoriale del paese. Questa posizione riflette l’intento di trovare un equilibrio tra cooperazione internazionale e tutela dei propri interessi sovrani nella regione.

Copenaghen, 22 gen. (Adnkronos) - La Danimarca desidera proseguire "un dialogo costruttivo con i propri alleati" riguardo alla Groenlandia e alla sicurezza nell'Artico, ma nel rispetto della propria "integrità territoriale". Lo ha dichiarato il primo ministro Mette Frederiksen. "Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità", ha dichiarato in un comunicato. La questione della sovranità non è stata affrontata, ma è stata confermata dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di un progetto di accordo con il segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha anche assicurato che il tema della sovranità della Groenlandia non è stato affrontato durante le discussioni con Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, UE a Trump: ‘rispettare l’integrità territoriale’L’Unione Europea ribadisce il rispetto per l’integrità territoriale della Groenlandia, in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump.

