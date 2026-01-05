Groenlandia UE a Trump | ‘rispettare l’integrità territoriale’

L’Unione Europea ribadisce il rispetto per l’integrità territoriale della Groenlandia, in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump. Bruxelles sottolinea l’importanza di rispettare i principi di sovranità, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, mantenendo allo stesso tempo solidarietà nei confronti della Groenlandia e della Danimarca. La posizione dell’UE evidenzia l’impegno per la stabilità e il rispetto delle frontiere nel contesto internazionale.

BRUXELLES, 05 GEN – “Abbiamo già sentito le parole di Donald Trump sulla Groenlandia, l’Ue continua a difendere i principi della sovranità e dell’integrità territoriale, come previsto dalla Carta dell’Onu, e allo stesso tempo continua a esprimere solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea, precisando che la Danimarca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

