Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato la nomina del governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia, il vasto territorio semi-autonomo della Danimarca che Trump ha affermato essere necessario per Washington. In un post sui social media di domenica, Trump ha annunciato la nomina affermando: “Jeff capisce quanto la Groenlandia sia essenziale per la nostra sicurezza nazionale”. Subito è arrivata la reazione di Copenaghen. La Danimarca è tornata, infatti, a insistere sul tema del rispetto dell’integrità territoriale, dopo la nomina. Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen afferma che il suo Paese insiste sul fatto che tutti, compresi gli Stati Uniti, debbano rispettare “l’integrità territoriale del Regno di Danimarca”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Trump nomina Landry inviato speciale. Danimarca: “Usa rispettino nostra integrità territoriale”

Leggi anche: La Groenlandia continua a fare gola agli Stati Uniti. Trump nomina Landry come “inviato speciale” e riaccende lo scontro con la Danimarca

Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”. E convoca l’ambasciatore Usa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump nomina governatore Louisiana inviato speciale in Groenlandia; Trump nomina il governatore della Louisiana Jeff Landry inviato speciale degli Usa in Groenlandia; Trump nomina il governatore della Louisiana Landry come inviato speciale per la Groenlandia; Groenlandia, Trump nomina governatore della Louisiana “inviato speciale”.

Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - La scelta cade sul governatore della Louisiana Jeff Landry, che commenta dicendo di voler "rendere la Groenlandia parte degli Usa". huffingtonpost.it