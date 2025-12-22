Groenlandia Trump nomina Landry inviato speciale Danimarca | Usa rispettino nostra integrità territoriale
Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato la nomina del governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia, il vasto territorio semi-autonomo della Danimarca che Trump ha affermato essere necessario per Washington. In un post sui social media di domenica, Trump ha annunciato la nomina affermando: “Jeff capisce quanto la Groenlandia sia essenziale per la nostra sicurezza nazionale”. Subito è arrivata la reazione di Copenaghen. La Danimarca è tornata, infatti, a insistere sul tema del rispetto dell’integrità territoriale, dopo la nomina. Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen afferma che il suo Paese insiste sul fatto che tutti, compresi gli Stati Uniti, debbano rispettare “l’integrità territoriale del Regno di Danimarca”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
