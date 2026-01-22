Groenlandia nuovo stop a Trump | Scegliamo Danimarca Ue e Nato

La Groenlandia ha annunciato di preferire mantenere la propria autonomia e alleanze tradizionali, scegliendo di rafforzare i legami con Danimarca, Unione Europea e NATO, piuttosto che accettare richieste dagli Stati Uniti. Questa posizione evidenzia l'importanza di preservare le scelte strategiche e di autonomia dell’isola, mantenendo un ruolo equilibrato nelle relazioni internazionali e nelle alleanze continentali.

(Adnkronos) – Se la Groenlandia deve scegliere tra la Danimarca e gli Stati Uniti, "noi scegliamo la Groenlandia, l'Ue e la Nato". Lo ha ribadito il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, in una conferenza stampa a Nuuk, all'indomani dell'annuncio di Donald Trump su un accordo per l'isola, confermando di voler proseguire "un dialogo pacifico" sull'avvenire del.

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese.

Groenlandia, Ue studia risposta a Trump. Danimarca chiede una missione NatoL'interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato attenzione internazionale.

Groenlandia contesa. Trump: “La compro”. Ue: “È della Danimarca”

A Davos Trump annuncia una svolta sulla Groenlandia: niente uso della forza, stop ai dazi contro l'Europa e intesa con la Nato per la sicurezza dell'Artico.

Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario sulla Groenlandia, il Governo ha evitato, di nuovo, il confronto parlamentare. Vogliamo sapere quale posizione porterà l'Italia a Bruxelles: la difesa dell'Europa e dei suoi territori strategici o la linea della Lega

Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario sulla Groenlandia, il Governo ha evitato, di nuovo, il confronto parlamentare. Vogliamo sapere quale posizione porterà l’Italia a Bruxelles: la difesa dell’Europa e dei suoi territori strategici o la linea della Lega, ch x.com