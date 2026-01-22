Groenlandia nuovo stop a Trump | Scegliamo Danimarca Ue e Nato

La Groenlandia ha annunciato di preferire mantenere la propria autonomia e alleanze tradizionali, scegliendo di rafforzare i legami con Danimarca, Unione Europea e NATO, piuttosto che accettare richieste dagli Stati Uniti. Questa posizione evidenzia l'importanza di preservare le scelte strategiche e di autonomia dell’isola, mantenendo un ruolo equilibrato nelle relazioni internazionali e nelle alleanze continentali.

(Adnkronos) – Se la Groenlandia deve scegliere tra la Danimarca e gli Stati Uniti, "noi scegliamo la Groenlandia, l'Ue e la Nato". Lo ha ribadito il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, in una conferenza stampa a Nuuk, all'indomani dell'annuncio di Donald Trump su un accordo per l'isola, confermando di voler proseguire "un dialogo pacifico" sull'avvenire del.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

