Nel suo lungo intervento, il leader ha affrontato vari temi, criticando alcune posizioni europee e sottolineando i propri successi. Tuttavia, la parte più discussa riguarda la proposta di cedere la Groenlandia, con un avvertimento implicito su possibili conseguenze in caso di rifiuto. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione e dibattito, evidenziando come le questioni geopolitiche siano sempre più al centro delle discussioni internazionali.

ROMA Settantadue minuti di discorso, divisi fra critiche all’Europa, autoelogi e la minacciosa richiesta di cedere la Groenlandia "con le buone", altrimenti "ce ne ricorderemo". Al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, passano poche ore e poi Donald Trump annuncia a sorpresa sui social un accordo definito in ambito Nato sul futuro assetto dell’ Artico e lo stop ai dazi che aveva annunciato come ritorsione contro gli europei. Di fronte alla notizia, le borse gioiscono: Wall Street segna il +1,33%. DONALD IL TERRIBILE Il presidente Usa è arrivato in tempo a Davos nonostante un guasto elettrico all’Air Force One lo abbia costretto a cambiare velivolo nella notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Groenlandia, niente dazi. Trump: «C'è l'intesa, accordo con Rutte su minerali e Golden dome»Nell'ambito delle recenti trattative internazionali, la Groenlandia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi riguardo ai minerali e alla Golden Dome, senza l'imposizione di dazi.

L’annuncio di Trump: accordo con la Nato per negoziare sulla Groenlandia. Niente dazi agli europeiGli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, hanno avviato un dialogo con gli alleati della Nato riguardo alla Groenlandia, con l’obiettivo di negoziare il suo status.

Venezuela, Groenlandia: Trump senza limiti | Globally

