L’annuncio di Trump | accordo con la Nato per negoziare sulla Groenlandia Niente dazi agli europei

Gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, hanno avviato un dialogo con gli alleati della Nato riguardo alla Groenlandia, con l’obiettivo di negoziare il suo status. L’iniziativa si inserisce in un contesto di cooperazione internazionale, senza prevedere dazi o misure restrittive per l’Europa. La discussione mira a definire un accordo condiviso che possa favorire stabilità e collaborazione tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti del presidente Donald Trump hanno trovato una piattaforma comune con gli alleati della Nato per una discussione volta a trovare un accordo sullo status della Groenlandia. Potremmo definirlo il “Patto di Davos”: il plenipotenziario degli euro-atlantici è stato il segretario generale della Nato ed ex premier olandese, Mark Rutte, figura da sempre vicina al capo di Stato Usa che si è incontrato con l’inquilino della Casa Bianca dopo che questi aveva concluso il suo discorso odierno. Terre rare, sicurezza della Groenlandia ed estensione del Golden Dome, lo scudo missilistico americano previsto per difendere l’emisfero occidentale e la sicurezza del continente: sono questi i punti su cui The Donald e Rutte, Trump-whisperer per eccellenza dell’Alleanza Atlantica, hanno concordato di intavolare una discussione.🔗 Leggi su It.insideover.com

L’annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europeiGli Stati Uniti e la Nato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sulla Groenlandia, senza prevedere dazi per i Paesi europei.

L’ultimo ricatto di Trump sulla Groenlandia agli europei, nuovi dazi «finché non c’è accordo per comprarla»Donald Trump ha annunciato l’imposizione di nuovi dazi su alcuni paesi europei, tra cui non figura l’Italia, come misura legata alla Groenlandia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Come Trump intende conquistare la Groenlandia e come può l'Europa reagire

Argomenti discussi: Il ricatto di Trump rischia di spaccare anche l’Europa; Groenlandia, ancora dazi USA sull’Europa. Cosa succede ora; Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia (Ft). Trump vedrà a Davos leader europei e von der Leyen; Meloni nel board di Gaza, oggi l'annuncio di Trump.

Davos, Trump: Non userò la forza, ma ora negoziati per la Groenlandia. Se l’Europa dice no, ce ne ricorderemoSe non fanno la pace sono stupidi . Lo ha detto Donald Trump al forum di Davos riferendosi a Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente americano ha poi ribadito che quella in Ucraina doveva ... ilfattoquotidiano.it

L’annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europeiIl post del presidente americano su Truth: «Questa soluzione, se concretizzata, sarà ottima per gli Stati Uniti e per tutte le nazioni dell'Alleanza Atlantica». La reazione della premier Meloni: «Bene ... msn.com

Accolgo con favore l’annuncio del Presidente Trump di sospendere l’imposizione dei dazi prevista per il 1° febbraio nei confronti di alcuni Stati europei. Come l’Italia ha sempre sostenuto, è fondamentale continuare a favorire il dialogo tra Nazioni alleate. x.com

#Trump e la guerra ai vini francesi. Ieri, l'annuncio di dazi al 200%, in risposta a Parigi che ha deciso di non sedersi al consiglio di Pace per Gaza. #Macron, con occhiali a specchio per un problema agli occhi, ha commentato dal Forum di Davos, dove è atte - facebook.com facebook