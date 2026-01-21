Donald Trump ha annunciato su Truth di aver discusso con Rutte di un possibile accordo quadro sulla Groenlandia, sospendendo temporaneamente i dazi previsti a febbraio. L'incontro, avvenuto a margine del Forum di Davos, ha anche evidenziato tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa, con un focus sulle future collaborazioni e sulla stabilità internazionale. Questa svolta apre nuovi scenari nelle relazioni tra le parti coinvolte.

Il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha dichiarato di accogliere con favore l'annuncio di Donald Trump sul ritiro dei dazi preannunciati perle nazioni europee che hanno dispiegato truppe in Groenlandia. Lo riportano i media danesi. «La giornata si sta concludendomeglio di come è iniziata», ha detto il ministro, aggiungendo che sarebbe positivo se questo significasse un ritorno a canali di comunicazione più normali rispetto alla piattaforma online Truth. Rasmussen ha inoltre sottolineato l'importanza di trovare una soluzione che rispetti il popolo della Groenlandia. «Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo sulla Groenlandia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump, svolta sulla Groenlandia: «Con Rutte ipotesi per un accordo quadro». E sospende i dazi di febbraio | A Davos l'attacco all'Europa

Groenlandia, Trump: “Definito con Rutte quadro futuro accordo, no dazi dal primo febbraio”Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, un quadro di accordo sulla Groenlandia, evitando l’imposizione dei dazi previsti dal primo febbraio.

Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Trump NON CEDE sulla Groenlandia e pensa a un intervento in IRAN | The Essential

Argomenti discussi: Gli Usa alla conquista della Groenlandia, non cambiano idea; Trump sulla Groenlandia: Niente Nobel, niente pace. Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato; Groenlandia, svolta: Trump annuncia stop dazi. Definita struttura di futuro accordo; Trump? I servizi segreti dicono che è come avere a che fare con un bambino di 5 anni. Il vero obiettivo dei Maga è utilizzare la Groenlandia per uscire dalla Nato - Indiscreto.

Trump trova un accordo con Rutte sulla Groenlandia. E cancella i dazi per l'EuropaDonald Trump annuncia di aver raggiunto il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minaccia ... huffingtonpost.it

Trump sfida l'Europa: La Groenlandia? Una piccola richiesta. Vi abbiamo salvato durante la guerraLa Groenlandia, secondo il presidente Donald Trump, serve agli Stati Uniti perché se mai dovesse scoppiare una guerra nucleare, ... iltempo.it

#Groenlandia, svolta a #Davos: #Trump annuncia lo stop ai dazi x.com

Groenlandia, svolta a Davos: Trump annuncia lo stop ai dazi - facebook.com facebook