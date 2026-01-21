Groenlandia Meloni non sarà in aula prima del Consiglio Ue

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non sarà presente in aula al Senato domani, in risposta alle richieste delle opposizioni di un intervento sul Consiglio europeo di Bruxelles. La riunione straordinaria, convocata in seguito alle tensioni con gli Stati Uniti sulla Groenlandia e i dazi commerciali, si terrà senza la partecipazione diretta di Meloni. La decisione evidenzia le dinamiche politiche in vista dell’appuntamento internazionale.

Roma, 21 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non interverrà al Senato domani, come avevano chiesto in aula i gruppi di opposizione Pd, M5S, Iv e Avs, per riferire sul Consiglio europeo straordinario in programma domani a Bruxelles convocato in seguito al nuovo scontro con gli Stati Uniti sul tema della Groenlandia e dei dazi commerciali. Lo ha annunciato in aula a palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Avendo avuto una breve interlocuzione, è normale – ha detto – che quando si tratta di un incontro straordinario come quello a cui si appresta, non è mai successo che vi sia la presenza del presidente del Consiglio in aula.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ue: Avs-M5s-Pd, 'Meloni in aula prima del Consiglio, serve mandato chiaro'Avs, M5s e Pd hanno presentato in aula la richiesta di incontrare la premier Giorgia Meloni prima del Consiglio Ue dedicato alla Groenlandia, previsto per giovedì 22.

Groenlandia: Magi, 'Meloni venga in aula a dire se vuol cedere pezzo Ue a Trump'La questione della Groenlandia e le possibili implicazioni geopolitiche sono al centro del dibattito politico.

