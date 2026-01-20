Ue | Avs-M5s-Pd ' Meloni in aula prima del Consiglio serve mandato chiaro'

Avs, M5s e Pd hanno presentato in aula la richiesta di incontrare la premier Giorgia Meloni prima del Consiglio Ue dedicato alla Groenlandia, previsto per giovedì 22. La presenza della leader è considerata importante per chiarire le linee di mandato italiano in vista della riunione, sottolineando la necessità di un confronto diretto e trasparente.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - Avs, M5s e Pd hanno formalizzato in aula la richiesta della presenza della premier Giorgia Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue straordinario di giovedì 22 sulla Groenlandia. "Serve un mandato chiaro del Parlamento al governo in vista del vertice straordinario Ue", ha detto il vicepresidente di Avs alla Camera Marco Grimaldi. Dalla supercasta al giallo Ungari. Capezzone: ecco Il Tempo di oggi e di domani . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale.

