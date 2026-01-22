Groenlandia la chiave è la Nato Fidanza spiega l’idea di Trump e di Meloni

La Groenlandia rappresenta un elemento chiave nel contesto geopolitico, con la NATO al centro di strategie per rafforzare la sicurezza e le opportunità economiche. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles, commenta le idee di Trump e Meloni, sottolineando l’importanza di approcci pragmatici per un’Europa più attiva e moderna. Un’analisi che evidenzia le prospettive future e le sfide di un continente in evoluzione.

Offrire a Donald Trump soluzioni pragmatiche che tutelino la sicurezza e aumentino le opportunità economiche: è questo, secondo il capodelegazione d FdI a Bruxelles Carlo Fidanza, il cambio di passo che un’Europa spesso impaludata non è ancora riuscita a fare. Nel mezzo la sicurezza delle rotte, l’intuizione di Giorgia Meloni sul ruolo della Nato e il pericolo delle ingerenze esterne. Ecco perché sulla Groenlandia serve prudenza (come predica Roma) e non escalation (come fa Parigi). Il caso Groenlandia si sta trasformando in uno scontro Macron-Trump, con il rischio di mettere in secondo piano i punti salienti della questione, come le ingerenze esterne di Cina e Russia? Non ho condiviso le reazioni isteriche di alcuni leader europei, che peraltro per ragioni caratteriali non potevano che suscitare controreazioni ancora più dure da parte di Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese.

Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacolaDurante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato.

