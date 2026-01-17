Meloni da Tokyo non esclude l' invio di soldati in Groenlandia | Si valuti con la Nato  ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacola

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato. Nel contempo, Donald Trump ha annunciato minacce di dazi contro chi ostacola le sue politiche. Il discorso ha inoltre toccato anche temi di politica interna, offrendo un quadro aggiornato sulle recenti evoluzioni del governo italiano.

Giorgia Meloni la ritiene al momento solo un’eventualità, da discutere in ambito Nato, ma non esclude - nel contesto di una missione dell’Alleanza atlantica - una nostra presenza militare in Groenlandia. «Sul tema ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell'ambito del dialogo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Cioè la Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della Nato, la questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all'interno dell'Alleanza, quello è l'ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

