La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale con le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia un accordo con la NATO e la sospensione dei dazi verso l’Europa. Questi cambi di posizione riflettono la natura imprevedibile della politica estera americana, caratterizzata da continui ripensamenti e adattamenti. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi per comprendere le implicazioni di tali decisioni a livello globale.

Ai cambi repentini di toni e politiche il Presidente americano ci ha ormai abituati. D’altra parte si tratta proprio di uno dei suoi tratti distintivi nel condurre la politica estera. Così, dopo aver minacciato per giorni la Danimarca e diversi Paesi europei per il possesso della Groenlandia, ieri è arrivato il dietrofront. “Accordo con la Nato, niente dazi”. Poche ore dopo il suo discorso a Davos, dove tra l’altro aveva ribadito la fondatezza delle pretese americane sull’isola artica, è arrivato l’annuncio via social: “ Non imporrò i dazi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° febbraio ” ai Paesi europei che avevano mandato soldati in Groenlandia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Groenlandia, giravolta Trump: “Accordo con la Nato e niente dazi agli europei”

