groenlandia dopo le tensioni adesso la danimarca vuole negoziare con trump

Dopo le tensioni generate dall’annuncio di Donald Trump di voler acquistare la Groenlandia, la Danimarca si apre ora al dialogo. Le autorità danesi, inizialmente critiche, sembrano pronti a negoziare con gli Stati Uniti, cercando una soluzione che possa rasserenare le parti coinvolte. La situazione evidenzia l’importanza di un approccio dialogico per affrontare questioni di interesse strategico e geopolitico.

Dopo le critiche, i timori, l'alzata di scudi contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato di voler annettere la Groenlandia agli Usa, adesso in Danimarca c'è chi vuole tratta. Copenaghen vede l'opportunità di negoziare con Washington le condizioni per un rafforzamento della sicurezza nell'isola di ghiaccio che del Regno di Danimarca fa parte pur godendo di una relativa autonomia. Dopo l'annuncio di un'intesa di massima tra Donald Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte, il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen ha sottolineato come si sia aperta un'opportunità "per poter riprendere un vero negoziato tra il regno, ovvero la Danimarca e la Groenlandia da un lato, e gli Stati Uniti dall'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

