Presto la Groenlandia! il post dagli Stati Uniti che riaccende le tensioni con la Danimarca

Recentemente, un post sui social media ha riacceso le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca, coinvolgendo Katie Miller, podcaster americana e moglie di Stephen Miller. L’episodio evidenzia come le dichiarazioni online possano influenzare le relazioni internazionali, anche tra paesi con storie di cooperazione. Questa vicenda mette in luce l’impatto delle comunicazioni digitali nelle dinamiche diplomatiche odierne.

Un post sui social è bastato a riaccendere la tensione tra Stati Uniti e Danimarca. Dietro il caso c’è Katie Miller, podcaster americana e moglie di Stephen Miller, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump. Sul suo profilo X è comparsa l’immagine della Groenlandia coperta dalla bandiera a stelle e strisce, accompagnata da una frase secca: “Presto la Groenlandia!”. Il messaggio, pubblicato all’indomani dell’operazione statunitense in Venezuela, ha avuto un’immediata eco diplomatica. A intervenire è stato l’ambasciatore danese a Washington, Jesper Møller Sørensen, che sempre su X ha richiamato con fermezza il principio dell’integrità territoriale: “Ci aspettiamo il pieno rispetto dell’integrità territoriale del Regno di Danimarca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

