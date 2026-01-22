Il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, non ha il mandato di rappresentare ufficialmente la Danimarca nelle trattative riguardanti la Groenlandia. La questione di sovranità e negoziazioni territoriali rimane un ambito riservato alle autorità danesi. Questa precisazione evidenzia l'importanza di distinguere i ruoli e le competenze tra i vari rappresentanti internazionali e nazionali coinvolti in questioni di rilevanza territoriale.

Lo ha dichiarato il Ministro della Difesa danese, sottolineando tuttavia che il capo dell’alleanza “sta lavorando lealmente per l’unità della Nato”. “Abbiamo una linea rossa chiara. Non cederemo la sovranità su parti del regno”, ha dichiarato Troels Lund Poulsen in un commento pubblicato su X, il giorno dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Rutte, i cui dettagli rimangono scarsi. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante il suo faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Groenlandia, Copenaghen: “Rutte non può negoziare per la Danimarca”

Groenlandia, Trump: “Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale”. Rutte: “Non discussa la sovranità danese”. Copenaghen: “Confini non negoziabili”Recenti dichiarazioni riguardano la Groenlandia, con Donald Trump che annuncia un accordo quadro sui diritti minerari e uno scudo spaziale, mentre Mark Rutte sottolinea che la sovranità danese rimane esclusa dalla trattativa.

Groenlandia, Rutte (Nato) elogia Trump: “Sta facendo bene, la Danimarca ha già aumentato le spese per la difesa”Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha espresso apprezzamento per le azioni di Donald Trump, affermando che sta facendo ciò che è giusto per l’alleanza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Argomenti discussi: Groenlandia, premier: Tra Danimarca e gli Usa scegliamo la prima; Copenaghen: 'Non negoziamo sulla sovranità della Groenlandia'. Rutte: 'Con Trump non se ne è discusso'; Groenlandia, no agli Usa: Scegliamo la Danimarca; Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato in Groenlandia. Trump: Uso della forza? No comment.

Copenaghen: 'Non negoziamo sulla sovranità della Groenlandia'. Rutte: 'Con Trump non se ne è discusso'La prima ministra Frederiksen dopo l'annuncio del presidente Usa di un accordo quadro sull'isola: 'Pronti al dialogo sulla sicurezza ma nel rispetto dell'integrità territoriale' (ANSA) ... ansa.it

Groenlandia, la Danimarca sull'accordo Usa-Nato: Non negoziamo sulla sovranità. Merz: Passi nella giusta direzioneLa premier danese rilancia il confronto con alleati e Nato sull’Artico ma ribadisce il limite; il cancelliere tedesco: no minacce e risposta Ue ferma sui dazi ... affaritaliani.it

Copenaghen: 'Non negoziamo sulla sovranità della Groenlandia'. La prima ministra Frederiksen dopo l'annuncio di Trump di un accordo quadro sull'isola: 'Pronti al dialogo ma nel rispetto dell'integrità territoriale' #ANSA facebook

Copenaghen: 'Non negoziamo sulla sovranità della Groenlandia'. La prima ministra Frederiksen dopo l'annuncio di Trump di un accordo quadro sull'isola: 'Pronti al dialogo ma nel rispetto dell'integrità territoriale' #ANSA x.com