Groenlandia dietrofront di Trump | Abbiamo un accordo con Rutte Possibile cessioni di alcuni territori

Recenti sviluppi sulla Groenlandia indicano un possibile accordo tra le parti coinvolte, con riferimenti a un’intesa tra Trump e Rutte. Questa trattativa potrebbe portare a cessioni di alcuni territori dell’isola, modificando gli equilibri geopolitici. La situazione resta in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi per comprendere le implicazioni future di questa trattativa.

Un possibile accordo sulla Groenlandia entra nel vivo e apre uno scenario geopolitico destinato a far discutere a lungo. Secondo quanto riferito da fonti di alto livello al New York Times, l’intesa prevederebbe la cessione della sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese agli Stati Uniti, consentendo a Washington di realizzare basi militari strategiche nell’Artico. Un quadro che viene paragonato a quello delle basi britanniche a Cipro, considerate a tutti gli effetti territorio del Regno Unito, e che segnerebbe un passaggio rilevante nei rapporti tra alleati occidentali. La svolta è arrivata a Davos, dove Donald Trump ha annunciato pubblicamente di aver escluso l’uso della forza, aprendo però a un negoziato immediato per il controllo dell’isola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

