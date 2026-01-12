Groenlandia Rutte Nato elogia Trump | Sta facendo bene la Danimarca ha già aumentato le spese per la difesa

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha espresso apprezzamento per le azioni di Donald Trump, affermando che sta facendo ciò che è giusto per l’alleanza. Rutte ha sottolineato anche l’aumento delle spese per la difesa da parte della Danimarca, evidenziando un clima di collaborazione e impegno condiviso tra gli alleati. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla funzione e il ruolo della Nato nel panorama internazionale.

Donald Trump “sta facendo ciò che è giusto per la Nato “. L’ultimo squillo di tromba innalzato al cielo in onore del presidente degli Stati Uniti porta la firma del segretario generale della Nato, Mark Rutte, tra i più entusiasti ammiratori del tycoon. Trump sta “incoraggiando tutti noi a spendere di più, pareggiando quanto speso dagli Stati Uniti, risultato che sarebbe stato impossibile senza di lui”, ha detto l’ex premier olandese parlando in conferenza stampa da Zagabria, in Croazia, nell’ambito della sua tournée nei Paesi membri dell’Alleanza focalizzata in particolare sull’industria della difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Rutte (Nato) elogia Trump: “Sta facendo bene, la Danimarca ha già aumentato le spese per la difesa” Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» Leggi anche: ??Groenlandia, gli Usa vogliono comprarla (e ci hanno già provato): la Danimarca ha già venduto le Isole Vergini, quanto costa il cuore di ghiaccio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica» - In un'intervista al New York Times, il presidente Usa ha affermato che potrebbe dover scegliere tra il mantenimento dell’Alleanza e l’annessione della Groenlandia, definendo questa ipotesi «una possib ... open.online

Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

Groenlandia: il vero interesse degli Stati Uniti è nel sottosuolo e “sopra le nostre teste” https://www.andreamontesanto.it/groenlandia-il-vero-interesse-degli-stati-uniti-e-nel-sottosuolo-e-sopra-le-nostre-teste Andrea Montesanto Andrea Montesanto Due M - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.