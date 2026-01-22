Groenlandia al via il vertice europeo

La Groenlandia è al centro del vertice europeo in corso a Bruxelles. In questa occasione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il cancelliere tedesco, Merz, prima dell'avvio dei lavori del Consiglio europeo informale. L'evento riunisce i leader europei per discutere questioni strategiche e di attualità, contribuendo a definire le future politiche dell’Unione.

Groenlandia, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, convocherà un Consiglio Europeo straordinarioIl presidente del Consiglio Europeo, António Costa, ha annunciato la convocazione di un Consiglio Europeo straordinario, in seguito alle recenti tensioni legate alla Groenlandia.

Groenlandia, cosa si è deciso al vertice: Trump minaccia, Francia e Germania inviano soldati sull’isolaAl vertice a Washington, il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, affrontando questioni legate all’isola.

Groenlandia agradece apoyo a Europa frente a amenazas de Trump

Argomenti discussi: Groenlandia e dazi, le ultime notizie | Forum di Davos, 'non escluso un incontro Trump-von der Leyen'; Davos al via, Groenlandia e shock geopolitici al summit economico; Trump non cede sulla Groenlandia. Svezia, Germania e Francia inviano i soldati; I dazi di Trump agli europei schierati con la Groenlandia.

Borsa: schiarita su Groenlandia da' via al rimbalzo, Milano +1,4% ma crolla la difesaGiu' petrolio e gas, oro rallenta ma resta sui massimi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Ritrovano vigore le Borse europee e ... ilsole24ore.com

Board of Peace al via: 21 Paesi aderenti. Musk torna a Davos e ironizza: «Per pace o per conquista?»La Danimarca desidera perseguire un dialogo costruttivo con i suoi alleati sulla sicurezza della Groenlandia e dell’Artico, ma nel rispetto della sua ’integrità territoriale’, ha detto la Prima mini ... ilsole24ore.com

"Tutti i paesi della Nato concordano su una presenza #Nato permanente nell'Artico e attorno alla #Groenlandia", ha dichiarato il Primo Ministro danese Mette #Frederiksen al suo arrivo a Bruxelles per un vertice dei leader dell'Unione Europea. x.com

Al vertice di #Davos il presidente degli Stati Uniti #DonaldTrump ha detto che non userà la forza in Groenlandia, ma ormai il Rubicone è stato violato: l’America non è più la stessa. Ne parliamo in #BlackBox - Chora Media: https://tinyurl.com/BlackBoxDaily119 - facebook.com facebook